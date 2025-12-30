El Carnaval del País 2026 tendrá once noches de desfile y cuatro comparsas: sus temáticas

La Fiesta Nacional del Carnaval del País comenzará su edición 2026 el 3 de enero, en el Corsódromo, con un despliegue récord de comparsas, carrozas y artistas. El espectáculo se extenderá durante once noches y espera recibir a miles de visitantes.
El Carnaval del País 2026 comenzará este sábado 3 de enero con el mayor despliegue artístico y organizativo de su historia reciente, marcando el inicio de once noches de fiesta, tradición y pasión en el Corsódromo José Luis Gestro, donde Gualeguaychú se volverá a convertir en la capital del espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina.
La nueva edición de la Fiesta Nacional del Carnaval del País convocará a miles de espectadores desde la primera noche y se desarrollará a lo largo de enero y febrero, con desfiles programados para los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y dos jornadas especiales durante el feriado de Carnaval, los días domingo 15 y lunes 16 de febrero.
Cuatro comparsas —Papelitos, Marí Marí, Ara Yeví y O’ Bahía— protagonizarán el arranque de la temporada con propuestas artísticas originales, temáticas profundas y una puesta en escena que involucró a más de 1.000 integrantes en la pasarela, 12 carrozas y más de 50 mil plumas, en una combinación de música en vivo, coreografías, vestuarios lujosos y una explosión de color que volvió a deslumbrar al público.
Un espectáculo que moviliza a la ciudad
El Carnaval del País no solo representa un evento cultural de alcance nacional, sino también un motor económico y turístico para la ciudad. Desde las semanas previas al inicio, la demanda de entradas y alojamientos refleja el interés de visitantes de distintos puntos del país, que llegan atraídos por un espectáculo que es uno de los principales atractivos del verano argentino.
Las entradas y ubicaciones para las distintas noches del carnaval pueden adquirirse a través de la plataforma AllAccess y en la boletería del Corsódromo, con promociones especiales destinadas a residentes locales, lo que permite una amplia participación de la comunidad.
Papelitos y el homenaje a los constructores invisibles
La comparsa Papelitos, del Club Juventud Unida, presentó el tema “Vivos”, bajo la dirección de Juane Villagra. La propuesta artística se centra en un homenaje a los trabajadores anónimos del carnaval, aquellos que desde talleres y espacios ocultos dieron vida a la fiesta durante generaciones.
El relato toma como eje la historia de Celeste y su abuela Blanca, una costurera que nunca desfiló, pero cuyas manos bordaron la identidad del carnaval. A través de una narrativa cargada de simbolismo, Papelitos lleva a la pasarela la idea de un carnaval que trasciende el tiempo, donde los vivos y quienes ya no están se encuentran en cada puntada, en cada traje y en cada paso de baile.
La comparsa construyó una puesta emotiva, que combina pasado y presente, y destaca el trabajo colectivo como esencia de la fiesta popular, reforzando el vínculo emocional entre el público y la historia del carnaval.
Marí Marí y la celebración del talento colectivo
Desde el Club Central Entrerriano, Marí Marí presentó “Genios”, una propuesta dirigida por Gregorio Farina que se inspiró en una antigua leyenda del Medio Oriente para destacar el valor del talento humano y la fuerza de la comunidad.
La historia gira en torno a Aladín y la búsqueda de la lámpara mágica, pero con un giro conceptual que puso el foco en los verdaderos “genios”: vestuaristas, carroceros, músicos y bailarines del pueblo.
El mensaje central es que la magia del carnaval no surge de lo sobrenatural, sino del trabajo, la pasión y la creatividad de quienes lo construyen año tras año.
La comparsa desplegará un vestuario imponente, carrozas de gran porte y una propuesta musical festiva, reafirmando su identidad y su vínculo con el público, que responderá con aplausos y ovaciones a lo largo del desfile.
Ara Yeví y la resistencia cultural
Ara Yeví, del Club Tiro Federal, llegó al Carnaval del País 2026 con el tema “La resistencia”, bajo la dirección de Guillermo Carabajal. La propuesta toma como inspiración la figura de Martín Fierro y la resignifica en clave contemporánea, vinculando la tradición gauchesca con los desafíos del presente.
La comparsa plantea un recorrido poético y musical que conecta a un joven urbano con la obra de José Hernández, estableciendo un diálogo entre pasado y actualidad. A través de versos, imágenes y coreografías, Ara Yeví aborda conceptos como identidad, injusticia, memoria y resistencia cultural.
El desfile se convirtira en una reivindicación de las raíces y en una reflexión sobre la vigencia de los valores que atraviesan la historia argentina, utilizando el carnaval como herramienta expresiva y popular.
O’ Bahía y la magia de las mil y una noches
La comparsa O’ Bahía, del Club de Pescadores, presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches”, con dirección de Adrián Butteri. La propuesta se basa en relatos clásicos de Oriente y combina la historia del pescador y el genio, con el universo narrativo de Scherezade y el sultán Shahriar.
La puesta en escena desarrolla una narrativa compleja, cargada de simbolismo, donde la palabra, la danza y la música se transforman en herramientas de resistencia y transformación. A través de las historias contadas por Scherezade, la comparsa representa la lucha contra la injusticia, el poder absoluto y la violencia, destacando el valor de la inteligencia y la sensibilidad.
El desfile avanza como un gran relato visual, con vestuarios exuberantes, carrozas impactantes y una estética que transportará al público a un universo de fantasía, sin perder el anclaje en temas universales y actuales.
Once noches para una fiesta nacional
Con el inicio del Carnaval del País 2026, Gualeguaychú volverá a posicionarse como epicentro del verano cultural argentino. La edición se proyecta como una de las más convocantes de los últimos años, tanto por la calidad artística de las comparsas, como por la magnitud del despliegue técnico y humano.
El espectáculo reafirma su carácter de fiesta popular, construida de manera colectiva y sostenida por el trabajo de miles de personas que, año tras año, hacen posible que la magia del carnaval vuelva a encenderse en cada noche de desfile.
