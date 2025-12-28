Intentó evadir un control, chocó un patrullero y descartó un ladrillo de marihuana

Un automovilista intentó evadir un control policial, chocó un patrullero y arrojó un envoltorio con marihuana durante la fuga. El rodado fue secuestrado y se ordenó la detención del conductor.
Un operativo policial realizado en la noche del sábado en Federación derivó en una persecución, el secuestro de un vehículo y el hallazgo de marihuana, luego de que un automovilista intentara evadir un control, impactara contra un móvil policial y se diera a la fuga.
El hecho ocurrió alrededor de las 22:40, en el denominado Cruce González, cuando personal policial que realizaba un operativo preventivo intentó detener la marcha de un vehículo que circulaba en sentido sur-norte.
Según se informó, el conductor del rodado simuló frenar ante la señal policial, pero de manera repentina aceleró y colisionó contra el móvil policial. En ese momento, desde el interior del vehículo arrojó un envoltorio hacia la vía pública y continuó su huida.
Tras el impacto, se inició una persecución que finalizó en calle Sergio Burna, donde el vehículo detuvo su marcha. El conductor descendió del automóvil y se dio a la fuga a pie, logrando escapar del lugar.
El rodado involucrado fue identificado como un Volkswagen Gol de color negro, constatándose posteriormente que era propiedad del conductor. Informado de la situación, el Juez de Garantías de Federación dispuso la requisa del vehículo, su secuestro y ordenó la detención del sujeto involucrado en el hecho.
Secuestro de droga y actuaciones judiciales
En el lugar donde se desarrolló el operativo inicial, el personal policial halló un elemento compacto envuelto en cinta scotch color marrón. Efectivos de la División Drogas Peligrosas procedieron al secuestro del envoltorio, que resultó ser un paquete tipo “ladrillo” con un peso de 823 gramos de marihuana.
Además, durante la requisa vehicular se constató la presencia de restos de sustancia vegetal en el interior del automóvil.
Asimismo, el can detector perteneciente a la División Drogas Peligrosas marcó “olor muerto” dentro del rodado, lo que reforzó el interés del vehículo como elemento probatorio.
Finalmente, se procedió al secuestro del automóvil y de la sustancia incautada, quedando todo a disposición de la Justicia.
Las actuaciones continuaron bajo las directivas del Juzgado de Garantías interviniente, mientras se avanzaba con la localización y detención del conductor involucrado. (Elonce)