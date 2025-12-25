Concepción del Uruguay: Procedimiento culminó con el secuestro de un auto y una bicicleta

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de hoy, personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar llevó a cabo un procedimiento que culminó con el recupero de un rodado y el secuestro de un automóvil utilizado para cometer un ilícito. Actualmente, la policía busca al damnificado del hecho.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 06:20 horas en las inmediaciones de la estación de servicio ubicada en Avenida Uncal y Ricardo Balbín.

Mientras personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona del hospital, fueron alertados por transeúntes sobre el robo de una bicicleta. Según los testigos, los autores se desplazaban en un automóvil Renault color blanco, mientras que otro sujeto los acompañaba circulando en la bicicleta sustraída.

Tras un rápido operativo cerrojo, los uniformados lograron localizar a los sospechosos en el ingreso al Barrio La Tablada.

En el lugar se procedió a la identificación de cuatro personas:

Un joven de 26 años.

Tres menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años).

Los sujetos no pudieron acreditar la propiedad del rodado en el que se trasladaban: una bicicleta marca SLP, color negro con detalles en rojo. Asimismo, se constató que el vehículo de apoyo era un Renault 18 GTL, color blanco.

La Fiscal Auxiliar Dra. Lucía Bourlot, tras analizar la situación y contar con el registro de las cámaras de videovigilancia que captaron el momento del hecho, dispuso el secuestro tanto del automóvil como de la bicicleta.

Respecto a los involucrados, el mayor de edad fue trasladado para su correcta identificación, mientras que los tres menores fueron entregados a sus progenitores en el lugar del operativo.

Debido a que al momento del procedimiento no se había radicado aún la denuncia formal, se solicita al propietario de la bicicleta SLP negra y roja que se acerque a la dependencia policial más cercana o a la Jefatura Departamental para reconocer el rodado y realizar el trámite legal correspondiente.

