Comunicado de Jefatura Dptal. de Policía: pautas de seguridad para las festividades de Navidad

PAUTAS DE SEGURIDAD PARA LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD

La Jefatura de Policía Departamental Uruguay, en un trabajo conjunto con las áreas de control del Municipio local, informa a la ciudadanía sobre el esquema de seguridad y las normativas vigentes para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en nuestra ciudad.

El objetivo primordial es garantizar que las familias puedan disfrutar en un marco de orden, respeto y seguridad ciudadana.

Se aclara a la población que el Municipio no organiza eventos públicos para estas fechas. No obstante, se ha trabajado en la habilitación y control de eventos privados que han cumplido con estrictos requisitos de seguridad.

Para asegurar la fluidez del tránsito y la respuesta ante emergencias:
Corte de calles: Queda estrictamente prohibido realizar cortes de calles sin la debida autorización municipal previa. La policía y personal de tránsito velarán por la libre circulación.

Pirotecnia Cero: Se recuerda la plena vigencia de la ordenanza de Pirotecnia Cero. Se solicita a los vecinos evitar el uso de elementos sonoros, en respeto a las personas con hipersensibilidad auditiva (TEA) y el bienestar de los animales.

 

RESPONSABILIDAD VIAL: «SI TOMAS, NO MANEJES»

Desde esta Jefatura se apela a la responsabilidad individual y colectiva. Se realizarán controles de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad.

• Designen un conductor: Si tienen previsto ingerir alcohol, no se pongan al volante.

• El uso de casco en motocicletas y el cinturón de seguridad en automóviles es obligatorio y salva vidas.

Operativo de Seguridad
Se desplegará un operativo especial con personal de facción y patrullaje preventivo en las zonas de mayor afluencia, tanto en el centro como en la periferia y los accesos a las fiestas autorizadas.

Pedimos la colaboración de todos los vecinos para que estas fiestas sean un momento de encuentro y alegría, celebrando con prudencia y respetando las normas de convivencia que nos permiten vivir en paz.

Jefatura Departamental Uruguay – Policía de Entre Ríos

