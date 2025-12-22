Dictámenes para nuevas comunas y Código Tributario

Diputados reunidos en comisiones resolvieron avanzar con diversos proyectos de ley. Asuntos Municipales y Comunales acordó la jerarquización administrativa de 22 comunas. Hacienda, Presupuesto y Cuentas ajustó el texto que reforma el régimen tributario entrerriano. Legislación General, por su parte, avanzó con cuatro dictámenes sobre expropiaciones que garantizarán la concreción de obras viales y viviendas. Por último, la comisión de Juicio Político se reunió para escuchar el descargo -vía remota- de la magistrada Susana Medina

Asuntos Municipales y Comunales

La comisión a cargo de la diputada María Elena Romero se reunió para emitir dictamen en torno del Expediente venido en revisión Nº 28.920 que resuelve el ascenso al grado administrativo para 28 juntas de gobierno que pasarán a organizarse en 22 nuevas comunas, distribuidas en el territorio provincial. Los miembros de la comisión escucharon los aportes del secretario de Gobiernos Locales de la provincia, Ricardo Vales, quien dio detalles de los alcances del proyecto de autoría del Poder Ejecutivo. La nueva figura permitirá a esos gobiernos locales la elección de sus autoridades, la posibilidad de cobrar tasas y acceder a recursos coparticipables según la Ley de Comunas Nº 10.644.

El proyecto de norma prevé la conformación de las flamantes comunas: La Providencia y Yeso Oeste, en departamento La Paz; Lucas Sud 2º, Mojones Sud Los Algarrobos, Lucas Sud 1º y Mojones Norte, en departamento Villaguay; María Grande 2º, en departamento Paraná; Costa Grande e Isletas, en departamento Diamante; Crucesitas 8va., Distrito Sauce, Justo José de Urquiza y Crucesitas 3ra., en departamento Nogoyá; 5to. Distrito y Estación Lazo, en departamento Gualeguay; Colonia Alemana y Santa María y las Margaritas, en departamento Federación; Laguna Benítez y La Esmeralda, en departamento Feliciano; San Miguel, en departamento Colón; y Paso Duarte y Santa Lucía, en departamento Villaguay.

Hacienda, Presupuesto y Cuentas

La comisión a cargo del diputado Bruno Sarubi emitió dictamen en torno al Expediente Nº 28.921 venido en revisión, proyecto de reforma del Código Fiscal, y a la Ley Impositiva Nº 9.622. La propuesta proviene del Poder Ejecutivo y tiene por objetivo mejorar la administración tributaria, promover el cumplimiento voluntario, y asegurar una distribución más justa de las cargas fiscales. Parte de la reforma propuesta contempla la incorporación de la figura del interés punitorio aplicable a las deudas reclamadas judicialmente, con el fin de sancionar los incumplimientos agravados y resguardar la integridad del crédito fiscal.

Asimismo, el texto propone modificar el régimen de honorarios de Procuradores Fiscales, estableciendo que su percepción sólo podrá efectuarse una vez cancelada o regularizada la deuda, priorizando el ingreso efectivo de los recursos al Tesoro Provincial. Además, se introducen adecuaciones en distintos tributos. Para el Impuesto Inmobiliario, se incorpora la definición de inmueble baldío, se precisan los alcances de las exenciones a cooperativas y mutuales, limitándolas a sus actividades específicas. En el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se equipara el tratamiento fiscal de canjeadores y acopiadores de granos, para eliminar desigualdades y fomentar la competitividad del sector agropecuario.

Legislación General

La comisión de Legislación General, presidida por el diputado Marcelo López, acordó la emisión de dictámenes en cuatro expedientes que declaran la utilidad pública y la sujeción a expropiación de distintos inmuebles. El primer expediente, lleva el Nº 28.856 y hace lo propio respecto de los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra ‘Pavimentación de calzada Ruta Provincial A08 Acceso a Villa Paranacito Tramo II’, en departamento Islas del Ibicuy.

El segundo expediente es el Nº 28.799, y refiere a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de los inmuebles afectados por la obra ‘Puente sobre Arroyo El Desmochado’, en Distrito Sauce al Sur, departamento Tala. La medida apunta a garantizar la concreción de una obra de infraestructura vial. El mismo objetivo cumple el Expediente Nº 28.800, que contiene el proyecto de enajenación de inmuebles afectados por la obra ‘Puente sobre Arroyo El Sauce’, en Distrito Costa Uruguay, en departamento Uruguay. La construcción del citado puente permitirá “optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, facilitando el desarrollo de las actividades productivas, agropecuarias y de servicios, así como el traslado de personas”, se lee en los fundamentos de la norma.

Para estos dos últimos expedientes se agregó un artículo que faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a determinar en cada inmueble si existe “la necesidad de expropiación total o parcial del bien y, en caso de que bastara la expropiación parcial, a determinar que porción se expropiará”.

Finalmente, el pleno de la comisión emitió dictamen sin modificaciones para el Expediente Nº 28.164, venido en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de dos hectáreas ubicado en comuna de El Solar y San Carlos, en departamento La Paz, con destino a la construcción de viviendas y a la instalación de servicios públicos e infraestructuras complementarias necesarias para el desarrollo urbano integral de la población local.

Juicio Político

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, cuya presidente es la diputada Gabriela Lena, se reunió este lunes para escuchar el descargo vía remota de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, según proceso que se sigue en torno de los expedientes administrativos Nº 3.400 y Nº 3.432 (unificados) de solicitud de juicio político.

Al término de la reunión, Lena detalló que “los diputados hicieron las preguntas que consideraron pertinentes respecto de las dudas que tenían en relación al descargo de la denunciada presentado por escrito”. Además, el pleno de la comisión resolvió “desestimar in limine la tercera denuncia presentada contra la magistrada ante esta Cámara”.