Caseros: El elenco estable de Teatro Adolescente y el Coro Estable Municipal hicieron su cierre y muestra anual

Este domingo 21 de diciembre en horas de la noche en el Centro Cultural “Margarita Thea” el Elenco Estable de Teatro Adolescente y el Coro Estable Municipal de Caseros dieron cierre a su actividad del 2025 con la Muestra Anual.

En primer lugar, el Elenco de Teatro Adolescente, bajo la dirección de Moira Zaffaroni, presentó 3 obras teatrales: “Los Abrelibros: la biblioteca encantada”, “Cirbuzón”, y “La Entrevista”.

Por su parte, el Coro Estable de Caseros, bajo la dirección del Prof. César Arce, interpretó 2 obras corales.

Al cierre, el Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi, realizó la entrega de certificados a los participantes de estos espacios culturales, y a los profesores a cargo de los mismos.

