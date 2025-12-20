Colón: Detenido tras amenazar a un vecino y resistirse a la autoridad

En la noche de la víspera, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón tomó intervención tras un llamado telefónico que alertaba sobre un inconveniente entre vecinos en inmediaciones de calles Sanguinetti y Lima, de esta ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 27 años, quien manifestó que fue amenazado e intentando agredir con un elemento contundente, motivo por el cual debió ingresar a un comercio cercano para guarecerse. Posteriormente, los agresores arrojaron piedras contra la reja del local, sin ocasionar daños.

Minutos después, se hizo presente un hombre de 26 años, quien volvió a amenazar al denunciante e intentó agredirlo físicamente. Al momento de ser identificado, el mismo opuso resistencia al accionar Policial, forcejeando con los uniformados, por lo que fue reducido y aprehendido.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de todos los pormenores, dispuso el traslado del individuo a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por los delitos de Amenazas y Resistencia a la Autoridad.

ALLANAMIENTO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En horas del mediodía, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un allanamiento domiciliario en un inmueble de esta ciudad, en el marco de una causa por violencia de género.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia, a raíz de una denuncia previamente radicada, y tuvo como resultado el secuestro de un arma de fuego tipo carabina calibre .22, junto a un proyectil del mismo calibre.

Asimismo, se procedió a la notificación de medidas judiciales al imputado, consistentes en prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos o intimidatorios hacia la denunciante.

Finalizado el procedimiento, los efectos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

