Autovía Artigas: Un auto reventó un neumático y chocó contra el guardarrail

Un nuevo siniestro vial tuvo lugar sobre la Autovía “José Gervasio Artigas”. En esta oportunidad, un vehículo perdió el control tras reventar un neumático y chocó contra el guardarrail.
De acuerdo con lo que e pudo saber, durante las 00:30 de este viernes 19 de diciembre, un accidente de tránsito tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 273.
En el lugar, un vehículo Volkswagen Polo de color gris, que circulaba en sentido norte-sur, perdió el control luego de que uno de sus neumáticos se reventara.
Como consecuencia, el rodado perdió el control y, luego de dar varios trompos, impactó con el guardarrail. Afortunadamente, el conductor del vehículo resultó ileso y sus acompañantes, una mujer y dos menores, debieron ser trasladados al hospital Delicia Concepción Masvernat con traumatismos leves.
DRU