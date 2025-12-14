En Entre Ríos, la soja de primera viene en baja, mientras va en subida la de segunda

La soja entrerriana de primera llegará a unas 400.000 hectáreas, lo que implicaría una caída interanual del 38 % (−246.200 ha), debido a que en el ciclo 2024/25 la superficie cultivada alcanzó las 646.200 hectáreas.

De acuerdo con la información reunida en la Bolsa de Cereales, ya se ha implantado el 96 % del área prevista.

En el ciclo 2025/26, el grado de avance se ubica entre los más altos de la serie, en niveles comparables a los de 2021/22 y 2020/21. La superficie destinada al cultivo resulta ser la más baja desde el ciclo 2020/21, lo cual denota una marcada contracción del área.

Por otro lado, reportan una proyección de 750.000 hectáreas ocupadas con soja de segunda. Esto representa un crecimiento interanual del 17 % (+111.100 ha), dado que en el ciclo 2024/25 la superficie sembrada alcanzó las 638.900 hectáreas.

A nivel provincial, se estima un avance del 58 % de la intención de siembra. Si bien este valor relativo es inferior a lo registrado en los ciclos 2021/22 y 2020/21, en términos absolutos el área ya implantada —435.000 hectáreas— supera a las alcanzadas en esos ciclos (405.000 y 398.000 hectáreas, respectivamente).