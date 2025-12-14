Autovía Artigas: Una menor de 16 años sufrió lesiones graves tras accidente en moto

El hecho ocurrió en el kilómetro 327 de la autovía “José Gervasio Artigas”, a la altura de la localidad de Chajarí. Allí una motocicleta con dos adolescentes perdió el control y una menor de 16 años sufrió graves lesiones.
Moto perdió el control en la autovía. Fuentes policiales informaron que un siniestro vial con personas lesionadas se registró en la rotonda del kilómetro 327 de la autovía 14, donde una motocicleta 110 c.c., en la que se desplazaban dos adolescentes perdió el control y provocó la caída de ambos ocupantes sobre la calzada.
Como consecuencia del impacto, una adolescente de 16 años sufrió lesiones de carácter grave, presentando fractura en ambas piernas, según se informó desde la Jefatura Departamental Federación.
Joven hospitalizada
Tras el siniestro, una ambulancia se hizo presente en el lugar y procedió al traslado de la joven al hospital Santa Rosa de esa localidad, donde quedó internada para una mejor atención médica y el seguimiento de su evolución.
En el lugar intervino personal policial, que llevó adelante las actuaciones de rigor con el fin de determinar las circunstancias que originaron el accidente.
Diario Río Uruguay