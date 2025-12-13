Concepción del Uruguay: Conductor con 2,53 gramos de alcohol por litro en sangre protagonizó un choque

Según se confirmó a Génesis24, en horas del mediodía de este sábado, alrededor de las 13:00, personal policial de Comisaría Tercera intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Díaz Vélez y bulevar Yrigoyen, en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Peugeot 208, de 31 años, perdió el control del rodado y terminó colisionando contra un local comercial ubicado en el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales.

En el hecho intervino personal de Tránsito Municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado positivo con 2,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Se procedió a la retención del vehículo involucrado.

Comparte esto: Twitter

Facebook

