La cantidad de empleados de la administración pública se redujo un 17% durante el gobierno de Javier Milei

Desde el inicio del mandato de Javier Milei en diciembre de 2023, la Administración Pública Nacional y las empresas estatales reflejaron una reducción del 17% en la cantidad de trabajadores registrados bajo su órbita. Un informe del economista Nadin Argañaraz puntualizó este proceso de achicamiento de la planta de personal como uno de los hechos más destacados de la etapa reciente en la gestión de los recursos humanos estatales.

La planta de personal difundida por el Indec en octubre representa 58.903 empleados menos que los existentes al asumir las autoridades de la administración de Javier Milei.

“En el mes de octubre de 2025, la dotación fue de 282.570 cargos. En relación a los 341.473 del mes de diciembre de 2023, se tiene una caída de 58.903 cargos”, señaló Argañaraz.

“Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo”, agregó el economista, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El recorte más pronunciado se observó en la Administración Centralizada, que perdió 15.519 puestos desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025, de acuerdo con datos elaborados por Nadin Argañaraz a partir de cifras del Indec.

Durante ese mismo período, la Administración Pública Nacional, junto con empresas y sociedades estatales, mostró una disminución total de 58.903 empleados, pasando de 341.473 a 282.570.

Entre las entidades con mayor pérdida, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. redujo su plantilla en 5.114 trabajadores, mientras la Operadora Ferroviaria S.E. quedó con 3.353 menos. La AFIP, luego transformada en la ARCA, recortó 3.112 puestos y el CONICET descendió en 1.958 empleados.

El Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas presentaron descensos de 1.951 y 1.914 puestos respectivamente. La empresa del AMBA de agua y saneamientos AYSA perdió 1.677 empleados, y la ANSES unos 1.548.

Hubo organismos que fueron suprimidos y los datos oficiales los reflejan sin dotación alguna como Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A.C.P.E.M. (antes tenía 1.073) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCEI) (1.028).

El Estado Mayor General de la Armada Argentina reportó 969 bajas, Corredores Viales 795 y Télam S.E. quedó sin personal, tras la salida de 793 empleados. El INTI perdió 781 puestos, ENACOM 750, INTA 696 y el INSSJP/PAMI 695.

En la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) salieron 672 empleados y en el Estado Mayor General del Ejército Argentino, 648. En Casa de Moneda se eliminaron 621 puestos, y SENASA redujo en 608 su personal. Otras pérdidas involucran a Belgrano Cargas y Logística S.A. (564), INCAA (543) y RENAPER (508), así como a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) (504).

También quedaron sin personal el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) (429), el INADI (408), el ENRE (396) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) (391). El agrupado como “Resto” exhibió una disminución de 8.885 empleados desde los 72.358 registrados en octubre de 2023, hasta los 63.473 en diciembre de 2025.

Más allá de los datos del informe de Argañaraz, para 2026 el Gobierno profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte que a lo largo del año próximo podría afectar otro 10% del total de empleados.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron en forma reciente a Infobae fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.