Finalizó la diplomatura en administración y gestión de pymes de UTN en Caseros

Este martes 2 de diciembre en el Centro Cultural “Margarita Thea” se realizó el Acto de Cierre de la Diplomatura Universitaria en Administración y Gestión de Pymes que la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llevó adelante este año en Caseros a través de un Convenio firmado con nuestro Municipio.

Diego Gaillard, Secretario de Extensión Universitaria y Cultura de la FRCU-UTN, brindó palabras de bienvenida, agradeciendo la predisposición de la Municipalidad de Caseros para hacer posible esta Diplomatura en la localidad.

A continuación, el Presidente Municipal, Oscar Francou, expresó palabras a los presentes, resaltando la importancia de haberse capacitado en esta área. Además, felicitó a todos los estudiantes por haber tomado la decisión de capacitarse a través de esta propuesta académica.

Como cierre del encuentro se hicieron entrega de los Certificados de culminación a los estudiantes que desarrollaron esta capacitación.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, representantes y docentes de la FRCU-UTN, los estudiantes y sus familias.

