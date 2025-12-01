Inicia el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

Este lunes comienza el cronograma de pagos para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El detalle.
El gobierno informó que este lunes comienza cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, y se extenderá hasta el martes 9.
Cronograma de pago
- Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.
- Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.
- Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.
- Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.
- Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.
- Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.
