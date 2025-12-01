Concepción del Uruguay: Se incendió un automóvil en horas de la madrugada

De acuerdo a los primeros datos obtenidos por Génesis24, en horas de esta madrugada, siendo las 4.30 aproximadamente, personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fue alertado sobre un principio de incendio vehicular, en zona de bulevar Díaz Vélez, entre Pbro. P. Scéliga y Santa Teresita.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se observó que l foco ígneo estaba generalizado en zona del motor y parte trasera.

Rápidamente se realizó perímetro de seguridad y se comenzó a trabajar rápidamente con línea para sofocar las llamas hasta su extinción total.

En el lugar se realizó enfriamiento y se hizo presente la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

