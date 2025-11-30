Fue detenido tras intentar encerrar a su pareja e hijos en su casa

El agresor llegó al hogar, insultó a la familia, le arrojó una silla a la mujer e intentó encerrarla con sus hijos. Ocurrió en Gualeguaychú.

Personal de la comisaría Segunda fue requerido en un domicilio de España y Los Robles, a raíz de un incidente vinculado a un hecho de violencia de género.

Una vez en el lugar, la víctima, de 32 años, denunció que su ex pareja, un hombre de 37 años, con quien tiene en común dos hijas menores, de 2 y 9 años, se presentó en su domicilio profiriendo insultos y agresiones verbales.

La denunciante manifestó que este comportamiento fue sostenido durante la relación, lo que motivó su separación.

Según relató la víctima, al solicitar la presencia policial, el hombre comenzó a arrojarle una silla, sin llegar a lesionarla, y posteriormente intento encerrarla dentro del domicilio, de donde la mujer logró salir por sus propios medios.

El causante fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Fiscalía de Género. (R2820)