Denunció la sustracción de su automóvil y hora después apareció volcado

En la madrugada de este lunes un ciudadano de la ciudad de Chajarí se presentó en la Comisaría N° 1 para realizar una denuncia en la que relata que había dejado el automóvil de su propiedad frente a su domicilio y que en horas constata que el mismo no se encontraba en dicho lugar.

Se trata de un automóvil marca Chevrolet, modelo Astra, color gris y su propietario no recordaba si había colocado medidas de seguridad.

Luego de ser alertada todas las patrullas policiales que se encontraban en recorrida, constatan que en Ruta 3 Hermanas y Avenida 28 de Mayo, se había producido un vuelco de un automóvil, verificando que se trataba del rodado sustraído, y se encontraba sin ocupantes.

La Fiscalía en turno ordena realizar las diligencias de estilo, interviniendo la Policía Científica y la Brigada de Investigaciones. (TalCual)