Concepción del Uruguay: Menores demorados tras un fallido intento de robo en vivienda

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Tercera tomó intervención en un caso de tentativa de robo, luego de que un vecino alertara sobre la presencia de intrusos en su propiedad.

El damnificado, el señor de 65 años, informó que alrededor de las 18:00 horas observó a dos personas dentro de su domicilio. Al ser advertidos, los individuos se dieron a la fuga rápidamente por calle Allais. Afortunadamente, no constataron daños ni faltantes en su vivienda.

Minutos después, personal de la Comisaría Cuarta localizó en la zona a dos masculinos, que parecían ser menores de edad. Estos intentaron darse a la fuga, pero fueron demorados por la policía en el calle Don Bosco. Al momento de la detención, los jóvenes se negaron a identificarse, tratándose de dos menores de 14 y 15 años de edad.

La Fiscalía Auxiliar, a cargo de la Dra. Lara Plescia, ordenó realizar las actuaciones correspondientes en el domicilio de la tentativa de robo y dispuso el traslado de los menores a la Comisaría de Minoridad para ser entregados a sus progenitores, quedando supeditados a la investigación por el incidente.

