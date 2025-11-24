Concepción del Uruguay: Operativos de control vehicular y de personas durante este fin de semana

Según se confirmó a Génesis24, la Jefatura Departamental Uruguay informó sobre los resultados de los operativos de control vehicular y de personas realizados durante el último fin de semana en varios puntos estratégicos de Concepción del Uruguay, destacando la efectiva colaboración entre el personal de la Policía de Entre Ríos (Comisarías Primera y Tercera, Motorizada, Comando Radioeléctrico, Minoridad) y la Dirección de Tránsito Municipal.

Los controles, diseñados para reforzar la seguridad y el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, arrojaron los siguientes totales en las distintas intervenciones realizadas: personal identificadas: 160. Vehículos controlados: 140, retenciones vehiculares: 37, actas de infracción labradas: 113, detenidos por conducción peligrosa: 4 (menores), detenida por resistencia a la autoridad: 1, motos secuestradas: 2

El resultado operativo fue significativo en la prevención de delitos y en la detección de graves faltas de tránsito, incluyendo cuatro menores detenidos y dos motocicletas secuestradas por conducción temeraria (infracción al Art. 193 Bis del Código Penal), y una persona detenida por Resistencia a la Autoridad.

Desde la Jefatura Departamental se enfatiza la importancia de estos operativos, que son clave para la prevención de siniestros viales y para el mantenimiento del orden público.

Se reitera el llamado a toda la ciudadanía a colaborar activamente, cumpliendo con la Ley de Tránsito vigente y portando todos los requisitos obligatorios para circular (casco, licencia, documentación y seguro).

Las autoridades confirman que los controles preventivos continuarán realizándose de manera sostenida en toda la ciudad. Esta acción mancomunada entre la Policía y el Tránsito Municipal tiene como principal objetivo garantizar una mayor seguridad para todos los vecinos y fomentar una convivencia vial responsable.

