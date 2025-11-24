Un hombre debió ser hospitalizado tras siniestro vial

El hecho ocurrió en una localidad entrerriana. A raíz de un accidente de tránsito entre dos vehículos, un hombre de 44 años debió ser trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia.
De acuerdo con lo que se pudo saber, durante la jornada de este lunes, personal policial de la Comisaría Pedernal debió intervenir en un accidente de tránsito sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 226.
En el lugar, los agentes pudieron constatar que un automóvil marca Volkswagen Tiguan conducido por un hombre de 43 años colisionó con la parte trasera de otro auto, un Ford Fiesta conducido por un hombre de 29 años.
A raíz del impacto, un hombre de 44 años que se encontraba a bordo del Ford Fiesta debió ser trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.
Diario Río Uruguay