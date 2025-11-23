Concepción del Uruguay: Otro violento fue detenido tras violar una medida judicial y agredir a su expareja

Según se confirmó a Génesis24, un hombre fue detenido en la tarde de ayer por personal de la Comisaría Tercera, acusado de violar una medida judicial de restricción de acercamiento e iniciar una violenta agresión contra su ex pareja.

El hecho se produjo cerca de las 16:00 horas, cuando la policía fue comisionada al Barrio La Curva por un posible caso de desobediencia judicial. En el lugar, la damnificada, de 31 años, relató que su ex pareja, de 28 años, se había hecho presente en el domicilio, a pesar de tener una medida restrictiva vigente.

Según la víctima, el sujeto inició una discusión y la agredió físicamente. Aunque el masculino negó haber provocado lesiones, la situación implicaba una clara violación de la orden de restricción.

Se dio intervención inmediata a la Comisaría de Minoridad para trasladar a la ciudadana a radicar la denuncia formal.

Consultada la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, dispuso el traslado del masculino para su correcta identificación. Finalizada la denuncia por parte de la víctima, la Fiscal ordenó que este fuera trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera en calidad de detenido, por el delito de Desobediencia Judicial y las lesiones cometidas.

