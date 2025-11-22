Violencia extrema: apuñaló a su hermano y golpeó a su madre

Un joven de Gualeguaychú fue detenido tras agredir a su madre y apuñalar a su hermano en los barrios de la zona sur de Gualeguaychú.

Un tremendo hecho de violencia intrafamiliar se produjo al mediodía de este viernes, en la zona sur.

Vecinos y agentes de la comisaría Octava asistieron, en Samaniego y Palavecino, a un joven de 25 años, ensangrentado. El lesionado expresó que trató de defender a su madre, quien habría sido agredida por su hermano de 21 años.

Durante la confrontación, el agresor lo atacó con una cuchilla, ocasionándole cuatro heridas cortantes de tipo leve, dos en el brazo izquierdo, una en el derecho y una en la cabeza, mientras que su madre resultó lesionada con un corte en un dedo de la mano izquierda.

Sin embargo, el agresor logró darse a la fuga. Tras un rápido operativo realizado por el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, el subjefe de la Departamental y personal de la comisaría Sexta, el sospechoso fue aprehendido en calle Tropas, entre Pública y Paso del Tala, quedando inmediatamente detenido a disposición de la Fiscalía. (R2820)