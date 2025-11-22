Tiempo en Entre Ríos: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo

El pronóstico anuncia que el sábado las temperaturas similares a las de este viernes y se mantendrá el buen clima. Así estará el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que tendremos un fin de semana con buenas condiciones climáticas en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y se espera que las máximas este sábado ronden los 24°C.
Para el domingo se indica cielo despejado y muy escasa nubosidad. Se aguardan temperaturas mínimas de entre 12 y 14 grados, mientras que las máximas subirían hasta los 26 o 28 grados.
Así estará el tiempo este sábado
En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 12 grados de mínima y 24 grados de máxima. Para este sábado en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo parcialmente nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 12 grados de mínima y 23 grados de máxima. En estas localidades también se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.
En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 10 grados de mínima y 22 grados de máxima. Allí se aguarda una mañana mayormente nublada con algunas nubes por la tarde. (Ahora)