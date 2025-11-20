Accidente fatal en la ruta 39 que se cobró cuatro vidas: el juicio a Juan Orrico será en 2026

El exdirector del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Enrique Ruiz Orrico, enfrentará finalmente un juicio oral entre el 18 y el 27 de febrero de 2026 por la trágica muerte de cuatro jóvenes que viajaban en un Chevrolet Corsa en la madrugada del 20 de junio de 2024.

A su vez, el fatal accidente ocurrió en la ruta 39, en el departamento Uruguay, cuando el vehículo de los jóvenes fue embestido de frente por un auto oficial que conducía el imputado, quien tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.

La causa será presidida por el juez Darío Crespo, quien forma parte del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Este tribunal asumirá el caso debido a que todos los magistrados del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay se excusaron de intervenir, dado que tienen relación con María Evangelina Bruzzo, la esposa de Ruiz Orrico. A pesar de este conflicto de intereses, la justicia logró establecer una fecha definitiva para el juicio que determinará la responsabilidad de Ruiz Orrico en este trágico suceso.

Implicaciones del juicio y rechazo del recurso de la defensa

A principios de este mes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados defensores de Ruiz Orrico, quienes buscaban apartar al querellante Mario Arcusin. La defensa de Ruiz Orrico realizó un pedido y fue rechazado por la Sala Penal, integrada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, quienes argumentaron que no existía un agravio constitucional que justificara la intervención de la instancia superior. El STJ también destacó que los argumentos de la defensa ya habían sido tratados adecuadamente por la Cámara de Casación Penal.

En abril pasado, la vocal Melisa María Ríos había rechazado un pedido similar para apartar a la querella particular, y tras esa resolución, se procedió a la remisión a juicio oral de la causa, que incluye la imputación de homicidio culposo contra Ruiz Orrico. La defensa del exfuncionario provincial, encabezada por los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, también había apelado esa decisión sin éxito.

El trágico accidente que terminó con la vida de cuatro jóvenes

La tragedia ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando los cuatro jóvenes, oriundos de Basavilbaso, viajaban en su automóvil rumbo al trabajo. La ruta 39, en el departamento Uruguay, se convirtió en el escenario de un accidente fatal cuando el vehículo Chevrolet Corsa en el que viajaban Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi fue embestido de frente por el VW Passat oficial de la provincia, conducido por Ruiz Orrico.

Con 1,59 gramos de alcohol en sangre, el extitular del Instituto Portuario invadió el carril contrario y colisionó de frente con el Corsa, el cual quedó completamente destruido. Los cuatro jóvenes murieron en el acto, mientras que Ruiz Orrico salió caminando de su automóvil sin lesiones graves. La tragedia dejó consternada a la comunidad de Basavilbaso, que ahora espera el desarrollo del juicio para que se haga justicia por la muerte de estos jóvenes trabajadores.

