Se incendió un edificio en Gualeguaychú: evacuaron a vecinos

Un incendio se desató pasada la 1:30 en la Torre 2 de un complejo de departamentos de lujo ubicado en República Oriental y L. N. Palma. Evacuaron a los residentes en medio de intensas lluvias y lograron controlar el fuego sin heridos.
Un incendio registrado esta madrugada en la Torre 2 de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles República Oriental y L. N. Palma de Gualeguaychú generó preocupación entre los vecinos, quienes debieron ser evacuados en plena madrugada.
El siniestro comenzó alrededor de la 1:30 y activó un inmediato despliegue de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. Al lugar acudieron las unidades 27, 31 y 38, cuyos equipos trabajaron en condiciones adversas para controlar las llamas y asistir a los residentes. La presencia de humo denso dentro del edificio complicó las maniobras y obligó a un operativo especial para el rescate de personas atrapadas en los pisos superiores.
Rescates con escaleras y complicaciones por el humo
Durante la evacuación, varios vecinos lograron descender por sus propios medios, aunque otros quedaron confinados dentro de sus departamentos debido a la intensa concentración de humo que rápidamente invadió las escaleras internas. Ante este escenario, los bomberos debieron recurrir a la unidad de alturas equipada con escaleras extensibles para retirar a quienes no podían evacuar por los accesos habituales.
La lluvia complicó las tareas de emergencia
A los pocos minutos de iniciado el operativo, una fuerte lluvia comenzó a azotar la ciudad, lo que sumó dificultades adicionales al trabajo de los bomberos. Pese a las condiciones climáticas adversas, las dotaciones lograron controlar el avance del fuego y continuar con la evacuación segura del edificio.
Hasta las 2:00 de la madrugada no se reportaron personas heridas, aunque la tensión entre los residentes se mantuvo hasta que la situación fue controlada por completo. (R2820)