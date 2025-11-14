Evelyn Viganoni presidirá el PRO en el departamento Uruguay

Tras la presentación oficial de candidaturas departamentales, el PRO del Departamento Uruguay alcanzó un amplio consenso y conformó una lista única de unidad, encabezada por la uruguayense Evelyn Viganoni como presidente departamental, acompañada por Jorge Satto en la vicepresidencia. De esta manera, al no haberse presentado listas alternativas, en los próximos días Viganoni será proclamada formalmente en el cargo.

Desde el espacio sostuvieron que esta etapa representa una “renovación con la continuidad de todo lo conseguido como partido”, resaltando el trabajo previo y el espíritu de diálogo que permitió integrar a todos los sectores.

Viganoni destacó que este proceso “se enmarca en la consolidación de un espacio político muy fuerte en toda la provincia, liderado por nuestro gobernador Rogelio Frigerio. Los desafíos son muchos, pero tenemos el profundo deseo de trabajar para seguir fortaleciendo nuestro partido”.

Respecto de la integración de la lista, la futura presidente señaló: “El PRO tiene una tradición de diálogo y de trabajo conjunto en torno a las problemáticas comunes. Renovar las conducciones es fundamental, pero hacerlo sin reconocer lo construido sería desconocer nuestra identidad partidaria. Esta lista representa una renovación profunda que, al mismo tiempo, respeta la continuidad de los logros alcanzados por las gestiones anteriores. Creemos que este equilibrio constituye el mejor camino para seguir aportando a nuestra sociedad”.

Viganoni también subrayó que se trata de una conducción de carácter plenamente federal: “Nuestra lista integra a representantes de distintas localidades del departamento Uruguay, donde el partido tiene presencia. Buscamos continuar y profundizar el desarrollo territorial del PRO en cada rincón del departamento”.

La próxima conducción anunció que se trabajará para promover un partido más abierto, participativo y cercano a la ciudadanía, acompañado de una presencia constante en el territorio para escuchar demandas, recoger propuestas y fortalecer la vida orgánica del PRO.

Finalmente, Viganoni convocó a la participación partidaria: “Invitamos a todos nuestros afiliados a seguir involucrándose activamente. Aportar a la consolidación de esta fuerza política es contribuir a transformar, de manera positiva, el futuro de nuestra provincia y a construir una alternativa superadora para nuestra ciudad, promoviendo nuevos cuadros políticos con ideas renovadas y vocación de servicio”.

