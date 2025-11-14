Dpto. Uruguay: Recuperan elemento sustraído tras detención de un sujeto

Según se confirmó a Génesis24, la Comisaría de Basavilbaso logró recuperar un equipo de música que había sido denunciado como robado, gracias a la entrega voluntaria realizada por la hermana de un hombre recientemente detenido.

El secuestro se relaciona con una causa iniciada el pasado 11 de noviembre por el hurto en perjuicio de un hombre de 43 años.

En la noche de ayer, alrededor de las 23:30 horas, se presentó en la dependencia policial una mujer de 25 años, quien realizó la entrega voluntaria de un equipo de música marca Philco de 300 WTS de potencia.

El equipo de música está vinculado directamente con el procedimiento que se diligenció el 12 de noviembre y que resultó en la detención del sospechoso de 30 años. La mujer que realizó la entrega es hermana del detenido.

El Fiscal Auxiliar interviniente ordenó el secuestro formal del elemento. Una vez que se realicen las diligencias correspondientes, el equipo de música será restituido a su legítimo propietario.

