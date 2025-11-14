Concepción el Uruguay: Violó una restricción judicial y agredió a la policía. Fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, un hombre fue detenido en la tarde de ayer tras violar una orden judicial de restricción perimetral impuesta a favor de su hermana, y posteriormente intentar agredir al personal policial que acudió al lugar.

El incidente se registró a las 17:40 horas en el Barrio 134 Viviendas, luego de que la policía fuera alertada sobre la presencia de un hombre, quien poseía una medida restrictiva vigente desde el pasado 9 de octubre, en el marco de una causa por Violencia Familiar.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la sobrina del agresor, quien informó que su tío se había presentado en la vivienda pidiendo dinero, se negaba a retirarse y profería insultos.

El hombre, de 44 años, mostró una actitud desafiante ya que al serle exhibido el mandamiento de restricción, lo tomó y lo rompió. Ignoró las advertencias policiales para calmarse. Cuando se le informó que se llamaría a la Fiscalía, intentó agredir físicamente a la agente femenina interviniente, obligando al personal policial a reducirlo y esposarlo.

El Fiscal Auxiliar en turno fue notificado de la grave situación y dispuso la inmediata aprehensión del ciudadano. El hombre quedó alojado en la Sección Alcaidía por el delito de Desobediencia Judicial, a disposición de la magistratura interviniente.

