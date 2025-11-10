El Diputado Gallay se reunió con el nuevo Director del Palacio San José

El diputado Silvio Gallay mantuvo una reunión de trabajo con el nuevo director del Palacio San José, el museólogo Carlos Iriarte, quien anteriormente se venía desempeñando exitosamente como director general de Museos y Patrimonio Cultural de la provincia.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el estado actual de este emblemático sitio, testigo fundamental de la organización de nuestro país.

El eje de la conversación fue la colaboración institucional y los proyectos estratégicos que se están gestando para realzar el valor histórico y cultural del Palacio, así como la necesidad de fortalecer los convenios de colaboración entre la Nación y la Provincia para su efectiva gestión y conservación.

El legislador Gallay resaltó la importancia del lugar y celebró la designación del nuevo director “El Palacio es un lugar emblemático para los entrerrianos y es el único Museo Nacional en nuestra provincia. Su preservación es una deuda con nuestro pasado fundacional y una inversión estratégica para el futuro turístico y cultural de la región, un faro que nos convoca a revivir nuestra historia”.

Asimismo, agregó “Destaco el compromiso y la pasión con la que Carlos desempeña su labor como museólogo y su capacidad para coordinar equipos. Es un orgullo y una tranquilidad para mí verlo al frente de este gran proyecto”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

