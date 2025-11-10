Diputados debate un Régimen General de Concesiones

Las comisiones de Legislación General y de Obras Públicas y Planeamiento, a cargo de los diputados Marcelo López y Noelia Taborda, respectivamente, se constituyeron en reunión conjunta para estudiar el proyecto de ley que crea un marco legal único en la administración de concesiones de obras en la provincia. Para explicar los alcances del proyecto, participó como invitado el coordinador legal, técnico y administrativo de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, Leonel Rodríguez.

El expediente Nº 28.430, de autoría del Poder Ejecutivo, contempla la creación de un Régimen General de Concesiones que tendrá por objetivo principal corregir la dispersión normativa y vacíos legales en materia de procesos de concesión, requisitos de constitución de pliegos y administración clara y transparente del proceso de adjudicación de obras, infraestructuras y servicios públicos en la provincia.

El funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación explicó que “actualmente existe dispersión y falencias en el conjunto de normas vinculadas a los procesos de concesión de obras públicas por lo que se hace necesario producir un marco legal claro y transparente que otorgue seguridad jurídica y garantice la libre competencia”.

Rodríguez aseguró que “es un proyecto que intenta dar una respuesta integral a estos parches y omisiones, a la falta de unicidad en los reglamentos y en las leyes, en relación a las concesiones de obras públicas. Hay antecedentes viejos cuya vigencia hoy es dudosa o, por lo menos, opinable.

Distintas modificaciones han distorsionado normas reglamentarias que se iniciaron para regir sobre concesiones y terminaron siendo sobre otra cosa. Entonces, lo importante es empezar a diseñar un régimen integral que tenga todas las respuestas”, afirmó.