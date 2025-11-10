Dpto. Colón: Recuperan motocicleta denunciada como sustraída en Villa Elisa

Según pudo saber Génesis24, personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en relación a una denuncia radicada el día de ayer por una joven de 22 años, quien informó la sustracción de su Motovehículo marca Keller KN 110 cc., desde el garaje abierto de un domicilio ubicado en Calle Piamonte de dicha localidad.

En relación a ello, en horas del mediodía se recepcionó un llamado anónimo en la Dependencia, alertando que en el camino conocido como “Tránsito Pesado”, en una zona de vegetación espesa, se encontraría una Moto aparentemente abandonada. Constituido el personal en el lugar, se constató que se trataba del rodado denunciado como sustraído.

Puesto en conocimiento la Unidad Fiscal de Turno, se dispuso el secuestro de la Motocicleta y, cumplimentadas las diligencias de rigor, su posterior entrega a la damnificada.

