Construirán en Entre Ríos un «village» de salud y longevidad junto al Parque Nacional El Palmar

El proyecto “Icarus del Palmar” será desarrollado por el Grupo Icarus en un predio de 35 hectáreas contiguo al Parque Nacional El Palmar. Incluirá un centro de medicina integrativa, un eco lodge, spa y laboratorio de investigación en salud y longevidad.
Entre Ríos será sede de un ambicioso emprendimiento de salud, investigación y turismo sustentable. Se trata de “Icarus del Palmar”, un village de salud y longevidad que se construirá en un predio de 35 hectáreas lindero al Parque Nacional El Palmar, impulsado por el Grupo Icarus, una firma con más de 15 años de trayectoria en la provincia.
El emprendimiento está impulsado por el Grupo Icarus que, a través de su empresa matriz Ecodesa SRL, que administra Icarus – Centro de Salud & Longevidad, ofrece servicios de medicina integrativa de gran calidad.
“Genartec SA” es la nueva sociedad del Grupo que administrará un importante proyecto y comprende un conjunto de emprendimientos articulados en etapas.
En su primera etapa, un nuevo centro de salud y longevidad será acompañado por un eco lodge y spa, que ofrecerá servicios de turismo salud, ecoturismo y turismo senior de alto nivel. Asimismo, un laboratorio de investigación traslacional de medicina regenerativa aportará los conocimientos emergentes de sus estudios para desarrollar futuros tratamientos avanzados en materia de salud y longevidad.
La empresa dejó trascender algunos aspectos que distinguen al proyecto. Será responsable con el medio ambiente, con especial atención en la preservación de los humedales y la biodiversidad para un desarrollo sostenible, en consonancia con los lineamientos de la Red de Sitios Ramsar que nuclea a los humedales de nuestro país.
Con una arquitectura ecológica y diseño bioclimático de bajo impacto ambiental, buscará obtener las máximas certificaciones internacionales, ya que utilizará energías alternativas renovables con emisión CO2 = 0, usará productos biodegradables en todas sus operaciones, aprovechará la recolección y almacenamiento del agua de lluvia para riego y lavado, y procesará adecuadamente los desechos sólidos y líquidos.
Por sus características distintivas en todos los detalles, el emprendimiento se proyecta a ser un destino único en Latinoamérica que responde a las necesidades de los nuevos tiempos, donde poder disfrutar, relajarse, recuperar la salud y el buen vivir.
En un momento en que los sectores de salud y de turismo están en crisis, este es un proyecto que apuesta al futuro del país, al progreso de la provincia y al desarrollo local. (AIM)