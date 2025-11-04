Tiempo en Entre Ríos: este martes llegarían las lluvias a la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes desmejorarían las condiciones climáticas en la provincia. En ese sentido se anuncian lluvias y tormentas aisladas en toda la provincia que llegarían en horas de la tarde.

Las inestabilidades provocarán variaciones térmicas debido a la presencia del viento sur, por lo que las temperaturas máximas podrían rondar los 27 grados.

Así estará el clima este martes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 19 grados de mínima y 27 grados de máxima. En la capital y alrededores se anuncian posibles tormentas aisladas durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 17 grados de mínima y 30 grados de máxima. En estas localidades también se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 18 grados de mínima y 27 grados de máxima. Allí se anuncia un martes con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas. Ahora