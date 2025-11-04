Ruta 12: Volcó una combi con 15 pasajeros que viajaban a Federación

Volcó una combi con 15 pasajeros que viajaba desde Buenos Aires a Federación. El hecho sucedió poco antes de las seis de la mañana de este martes.

Se informó que las personas fueron asistidas en el hospital Eva Duarte de Ceibas, y no habría ningún lesionado de gravedad según informaron desde Bomberos de Ceibas.

En la combi viajaban 12 adultos, dos menores y el chofer. En tanto, se resolvió tránsito asistido en las dos manos a cargo de Gendarmería Nacional.

El vehículo quedó en la curva del cantero central, entre la línea de guardarrail y la protección de la boca de tormenta, a poca distancia del acceso a Ceibas y del comienzo de la Ruta Nacional 14. (Ahora)