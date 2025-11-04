Fue a pescar y cuando volvió se encontró con que le habían arrojado el auto al río

Un pescador del departamento Federal denunció que, tras pasar el fin de semana en el arroyo Diego López, descubrió que su vehículo había sido arrojado al agua. El hecho generó indignación en redes sociales, donde el afectado relató su situación.
Un vecino del departamento Federal vivió una situación insólita e indignante al regresar de una jornada de pesca y encontrarse con que su automóvil había sido arrojado al arroyo Diego López, donde lo había dejado estacionado días antes.
El propio damnificado, identificado como Tomi Lozano, relató lo sucedido a través de su cuenta de Facebook, donde compartió imágenes y un extenso mensaje que rápidamente se viralizó entre pescadores y vecinos de la región.
“No soy de hacer estas cosas, pero esta vez me tocó a mí. Ojalá y Dios quiera que no se lo deseo a ningún pescador”, escribió Lozano en el inicio de su publicación.
Según su testimonio, había salido el viernes a pescar y regresó el domingo temprano. Al llegar al lugar donde había dejado su auto, se encontró con la desagradable sorpresa: el vehículo estaba sumergido en el arroyo, luego de que desconocidos lo desengancharan del carro y lo empujaran al agua.
“Ojalá la vida me dé a saber quién fue”
En su descargo, Lozano expresó su enojo e impotencia por lo ocurrido, al tiempo que pidió que los pescadores y familias que visitan la zona tomen precauciones ante posibles hechos vandálicos. “Siempre andan sueltos estos hijos de remil p… que ojalá hermano y todo te vuelva, porque estas cosas no se hacen”, escribió en su publicación.
“Ojalá y el que me hizo esto tenga los h… bien puestos y se meta con mi vida, con mis cosas materiales, para que cada pescador, cada familia que va a ese lugar tengan mucho cuidado”, agregó.
El mensaje del joven generó decenas de comentarios de apoyo y repudio por el acto de vandalismo.
Si bien el hecho no fue formalmente denunciado ante las autoridades policiales, el testimonio de Lozano fue difundido ampliamente y podría dar inicio a una investigación de oficio.
El arroyo Diego López, ubicado en el norte entrerriano, es un punto habitual de encuentro para pescadores y familias de la zona. “Lo importante es advertir a todos los que van a pescar o disfrutar del lugar que tengan precaución y no dejen sus vehículos sin supervisión”, concluyó el afectado en su publicación.
