Fue a pescar y cuando volvió se encontró con que le habían arrojado el auto al río

Un vecino del departamento Federal vivió una situación insólita e indignante al regresar de una jornada de pesca y encontrarse con que su automóvil había sido arrojado al arroyo Diego López, donde lo había dejado estacionado días antes.

El propio damnificado, identificado como Tomi Lozano, relató lo sucedido a través de su cuenta de Facebook, donde compartió imágenes y un extenso mensaje que rápidamente se viralizó entre pescadores y vecinos de la región.

“No soy de hacer estas cosas, pero esta vez me tocó a mí. Ojalá y Dios quiera que no se lo deseo a ningún pescador”, escribió Lozano en el inicio de su publicación.

Según su testimonio, había salido el viernes a pescar y regresó el domingo temprano. Al llegar al lugar donde había dejado su auto, se encontró con la desagradable sorpresa: el vehículo estaba sumergido en el arroyo, luego de que desconocidos lo desengancharan del carro y lo empujaran al agua.

“Ojalá la vida me dé a saber quién fue”

En su descargo, Lozano expresó su enojo e impotencia por lo ocurrido, al tiempo que pidió que los pescadores y familias que visitan la zona tomen precauciones ante posibles hechos vandálicos. “Siempre andan sueltos estos hijos de remil p… que ojalá hermano y todo te vuelva, porque estas cosas no se hacen”, escribió en su publicación.

“Ojalá y el que me hizo esto tenga los h… bien puestos y se meta con mi vida, con mis cosas materiales, para que cada pescador, cada familia que va a ese lugar tengan mucho cuidado”, agregó.

El mensaje del joven generó decenas de comentarios de apoyo y repudio por el acto de vandalismo.

Si bien el hecho no fue formalmente denunciado ante las autoridades policiales, el testimonio de Lozano fue difundido ampliamente y podría dar inicio a una investigación de oficio.

El arroyo Diego López, ubicado en el norte entrerriano, es un punto habitual de encuentro para pescadores y familias de la zona. “Lo importante es advertir a todos los que van a pescar o disfrutar del lugar que tengan precaución y no dejen sus vehículos sin supervisión”, concluyó el afectado en su publicación.

