Concepción del Uruguay: Pastor evangélico fue hallado sin vida en su casa e investigan el hecho

La policía encontró sin vida a un hombre de unos 70 años en su vivienda del Barrio San Isidro, ubicada en calle Las Glicinas. Ocurrió este lunes en las últimas horas de la tarde.

Según se supo se trata de un pastor evangélico que tenía su templo en este domicilio, al que los vecinos no veían hacía varios días.

Al parecer el fuerte olor nauseabundo que salía del lugar alarmó a la gente que dio aviso a la autoridad policial, que al llegar encontró el cuerpo sin vida de esta persona, conocida como Pastor Ramón, en avanzado estado de descomposición.

El suceso generó consternación y sorpresa en el vecindario, ya que era una persona muy conocida.

Con conocimiento del hecho, la Fiscalía dispuso la intervención de Criminalística y el traslado del cuerpo, trascendiendo que se trataría de una muerte por causas naturales. (03442)

