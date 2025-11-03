Carlos Iriarte nuevo director del Palacio San José
Carlos Iriarte fue nombrado como director del Museo Nacional Palacio San José, tal como lo confirmó el flamante director a este medio.
Iriarte es de Concepción del Uruguay, del Puerto Viejo, fue director del Museo Panizza y y asumió con Frigerio la dirección General de Museos, Patrimonio Cultural y Archivo de la provincia de Entre Ríos.
El nuevo director del Palacio, llega en reemplazo de Ana Almeida. (03442)
