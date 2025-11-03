Carlos Iriarte fue nombrado como director del Museo Nacional Palacio San José

Carlos Iriarte nuevo director del Palacio San José

Carlos Iriarte fue nombrado como director del Museo Nacional Palacio San José, tal como lo confirmó el flamante director a este medio.

Iriarte es de Concepción del Uruguay, del Puerto Viejo, fue director del Museo Panizza y y asumió con Frigerio la dirección General de Museos, Patrimonio Cultural y Archivo de la provincia de Entre Ríos.

El nuevo director del Palacio, llega en reemplazo de Ana Almeida. (03442)

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))