Carlos Iriarte nuevo director del Palacio San José

Carlos Iriarte fue nombrado como director del Museo Nacional Palacio San José, tal como lo confirmó el flamante director a este medio.

Iriarte es de Concepción del Uruguay, del Puerto Viejo, fue director del Museo Panizza y y asumió con Frigerio la dirección General de Museos, Patrimonio Cultural y Archivo de la provincia de Entre Ríos.

El nuevo director del Palacio, llega en reemplazo de Ana Almeida. (03442)