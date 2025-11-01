Tiempo en Entre Ríos: sábado con temperaturas agradables pero pronto podrían volver las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un sábado mayormente gris en la provincia de Entre Ríos. Las temperaturas serán unos grados más cálidos que las de este viernes, con máximas de 15° C.

Además, el pronóstico indica que habrá mayor inestablidad hacia el domingo, día en que podrían darse algunas lluvias durante la mañana y el mediodía.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 15 grados y la máxima de 26 grados. En la capital y zonas aledañas, se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 14 grados y máxima de 27 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado con cielo mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día parcialmente nublado por la mañana y con aumento de nubosidad por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 15 grados y una máxima de 27 grados.