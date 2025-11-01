Autovía Artigas: Viajaba hacia Gualeguaychú y se le incendió el auto

La destrucción fue total. Ocurrió este viernes en la zona de Ñancay.

En horas de la tarde, Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió con el móvil Nº 24 a la autovía ruta nacional 14 sobre el kilómetro 14, en la zona del puente Ñancay, por el incendio de un automóvil Chevrolet Prisma.

Al llegar al lugar, el vehículo se encontraba totalmente tomado por el fuego, el cual también había alcanzado pastizales en la banquina. Se trabajó con una línea de agua logrando la extinción.

Según el conductor, de 33 años, comenzó a salir humo en la zona de la ventilación del aire y torpedo. A pesar de usar el matafuego, no fue suficiente y se expandió rápidamente, afectando la totalidad del vehículo.

El conductor, domiciliado en Ceibas, viajaba hacia la ciudad de Gualeguaychú y, afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió daños totales. R2820