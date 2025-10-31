Mejoran las condiciones edilicias de Residencia Socioeducativa en Concepción del Uruguay

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, lleva adelante una intervención edilicia en la residencia de adolescentes mujeres de Concepción del Uruguay. El dispositivo depende del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y cumple una función social estratégica en la contención y acompañamiento de la niñez entrerriana.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la importancia de este tipo de obras en los dispositivos de cuidado: «Estas mejoras permitirán ofrecer un entorno más seguro, habitable y digno para quienes viven y trabajan en este espacio. Nuestra prioridad es fortalecer la infraestructura de las residencias del Copnaf, garantizando condiciones adecuadas y de bienestar para los gurises y jóvenes entrerrianos», señaló.

Por su parte, la presidente del Copnaf, Clarisa Sack, expresó: «El fortalecimiento edilicio de las residencias forma parte de una planificación sostenida para mejorar las condiciones de vida de las chicas y el trabajo de los equipos. Buscamos que los espacios donde viven sean seguros y acordes a sus necesidades».

El edificio data de 1870, fue vivienda familiar y luego hotel antes de ser adquirido por el Estado provincial en 1970. Actualmente se encuentra protegido como Bien Patrimonial de la Provincia de Entre Ríos, según lo establece la Ley Nº 10.911 sancionada en 2021.

La obra, a cargo de la firma Marcelo Schmidt, cuenta con una inversión provincial de 32.946.595 pesos y un plazo de ejecución de 30 días corridos. Los trabajos incluyen la reparación de aberturas en planta alta, la impermeabilización de balcones y la reestructuración del bloque sanitario, que actualmente se encuentra fuera de servicio por deterioro. El objetivo es resolver filtraciones y recuperar espacios para mejorar el funcionamiento del dispositivo de cuidados.