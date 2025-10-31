Autovía Artigas: Viajaba hacia Corrientes para ver a su familia, perdió el control de su vehículo y volcó cerca de La Chamarrita

Un prefecto que viajaba hacia Corrientes perdió el control de su vehículo y volcó en el kilómetro 130 de la Autovía Nacional Artigas, zona La Chamarrita, en Concepción del Uruguay. Tras el impacto, el conductor logró salir del rodado por sus propios medios.

Un automovilista protagonizó un despiste y posterior vuelco sobre la Autovía Nacional Artigas (Ruta 14), a la altura del kilómetro 130, en la zona conocida como La Chamarrita, cuando se desplazaba en sentido sur–norte, cerca de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50 horas, momento en el que se emitió el alerta a los servicios de emergencia por la presencia de un vehículo volcado con el conductor atrapado en su interior.

Al momento de la llegada del personal de rescate, se constató que el conductor había logrado salir del vehículo por sus propios medios y se encontraba fuera de peligro, aunque visiblemente afectado por el impacto.

Según se informó, se trataría de un efectivo de la Prefectura Naval Argentina perteneciente al Edificio Guardacostas, quien viajaba hacia la provincia de Corrientes por motivos familiares.

“El hombre estaba consciente, fuera del habitáculo y sin lesiones de gravedad aparentes”, indicaron fuentes del operativo.

INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, quienes realizaron tareas de prevención y control de posibles fugas de combustible, además de asegurar el vehículo volcado para evitar riesgos adicionales.

Comparte esto: Twitter

Facebook

