Concepción del Uruguay: Rápida intervención policial permitió recuperar bicicleta recientemente robada y detener al ladrón

Según pudo saber Génesis24, personal de la Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico demostró una rápida respuesta que permitió la aprehensión de un hombre en flagrancia con elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento se activó a las 09:50 horas tras un aviso a la línea de emergencias 101, informando sobre la presencia de un masculino en la zona de Eva Perón e Yrigoyen que caminaba con una bicicleta al hombro, la cual poseía una traba de seguridad colocada.

Personal policial actuó con rapidez, logrando interceptar e identificar al sujeto, un hombre de 30 años, quien llevaba consigo una bicicleta mountain bike marca «Sunny», de color negra y una amoladora marca «Makita».

En el mismo momento en que se llevaba a cabo el procedimiento de identificación en la vía pública, se recibió la denuncia formal por parte de la damnificada, una joven de 20 años.

La mujer se presentó en Comisaría Primera para reportar la sustracción de su bicicleta marca Sunny, que coincidía plenamente con la recuperada, junto con la linga de seguridad.

La Fiscal Auxiliar, Dra. Bourlot, fue informada de los hechos, disponiendo el secuestro de la bicicleta y la amoladora para determinar su procedencia. El sujeto fue trasladado a Comisaría Primera para las actuaciones de rigor y el proceso de identificación formal.

