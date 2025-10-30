Concepción del Uruguay: Intentaron robar una moto en edificio de calle Artigas y quedaron filmados

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4:00 horas, tres sujetos encapuchados ingresaron al edificio ubicado en Artigas 819, donde intentaron sustraer una motocicleta.

Según lo informado por vecinos, los individuos robaron un casco blanco y al intentar llevarse una moto, la alarma del vehículo se activó, motivo por el cual abandonaron el lugar rápidamente.

Se trata del tercer hecho delictivo en el año en el mismo edificio.

En la primera oportunidad, uno de los delincuentes fue detenido y encarcelado tras intentar llevarse una moto a comienzos del año.

En la segunda ocasión, lograron sustraer una Honda Wave perteneciente a una vecina del lugar.

Los residentes expresaron su preocupación ante la reiteración de robos, y solicitaron mayor presencia policial en la zona para prevenir nuevos hechos.

Crédito: 03442