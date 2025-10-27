Concepción del Uruguay: Confirmaron que el conductor que atropelló y mató a Jeremías tenía alcohol en sangre

En Concepción del Uruguay, familiares y vecinos de Jeremías Aguiar, el niño de tres años que murió tras ser atropellado por un conductor alcoholizado, realizan este lunes una nueva movilización para exigir justicia. La medida judicial que otorgó prisión domiciliaria al acusado, Diego Antonio Luna, generó indignación en la comunidad.

“Con esta decisión que tomó la jueza no estamos nada contentos. Esto fue el viernes pasado, cuando se realizó una audiencia y se decidió esto. Como familia nos golpeó bastante esa decisión”, expresó Agustina Jiménez, tía del pequeño.

Según relató la mujer, el conductor “manejaba bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad”, y era “conocido en el barrio por hacerlo habitualmente”. En el momento del hecho, Luna conducía una camioneta en la que también viajaban su pareja y una niña de tres años.

Confirmaron alcoholemia positiva del conductor que mató a Jeremías

La madre de Jeremías, Lucrecia Roa, aseguró que la familia “vivió días muy difíciles” tras conocer la decisión judicial. “Estábamos tranquilos porque la preventiva era de 45 días, pero este cambio nos bajó mucho el ánimo. Igual, tenemos mucho apoyo de toda la ciudad; la gente conoce la causa y nos acompaña”, afirmó.

Giménez confirmó además que los resultados de los análisis de alcoholemia dieron positivo: “Hoy se dieron los resultados y son positivos. Es un alivio saberlo”. Sólo resta determinar a qué velocidad se conducía.

La familia se mostró sorprendida por la rapidez con que se concedió el beneficio. “Esperábamos los 45 días de preventiva, pero no pensábamos que a los 30 días iban a pedir una audiencia y que se le iba a otorgar una domiciliaria”, explicó Jiménez.

“Nunca pidió disculpas”

Las entrevistadas contaron que el acusado “nunca habló ni pidió disculpas” durante las audiencias. “En la audiencia recién fue que levantó la cabeza para mirar a la jueza. Después jamás. De parte de su familia tampoco hubo ningún acercamiento”, señaló Agustina.

También denunciaron que “ellos buscan burlarse, provocar. Nosotros nunca mostramos su foto, ni lo nombramos, ni faltamos el respeto, pero de parte de ellos no hubo nada, ni una disculpa”, agregaron.

Avances en otro frente: la terapia intensiva pediátrica

Pese al dolor, las mujeres contaron que continúan trabajando por otra causa: la creación de una terapia intensiva exclusiva para bebés en el hospital de Concepción del Uruguay.

“El Gobernador nos prometió que nos iba a mandar una ambulancia de alta complejidad, y estamos juntando firmas para impulsar la unidad de terapia intensiva pediátrica”, destacó Lucrecia Roa. Hasta el momento, lograron reunir unas 5.000 adhesiones.

Marcha pacífica y acompañamiento social

La movilización partió desde Pablo Lorenz y Ugarteche, el lugar donde ocurrió el hecho, y culminó en Plaza Ramírez, en el centro de la ciudad. “Es una manifestación pacífica. Agradecemos a todos los que nos acompañan, porque ayuda mucho sentir el apoyo de la gente”, expresó Agustina.

La familia de Jeremías aseguró que continuará con el reclamo hasta obtener una respuesta judicial que consideren justa. “Lo único que queremos es justicia para Jeremías”, concluyó su madre. Elonce