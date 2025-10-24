Por retenciones, Entre Ríos aportó 93 millones de dólares anuales al Estado

En contraste, la sequía de 2022/23 y la baja de precios internacionales redujeron la producción y las exportaciones, provocando una caída en los ingresos fiscales. Sin embargo, la campaña 2024/25 muestra una recuperación interanual, impulsada por la cosecha récord de soja y una baja temporal en las alícuotas.
Según la estimación, las retenciones sobre los cultivos entrerrianos representan una transferencia significativa de recursos desde el sector agrícola provincial hacia el Estado Nacional. En la última campaña, ese monto equivalió al valor productivo de 209.240 hectáreas de soja, es decir, el 16% del área sembrada en Entre Ríos, o bien 532.086 toneladas de maíz al precio pizarra del día 4 de septiembre, lo que representa, el 27% de la producción de la última campaña.
El informe concluye que, si bien los derechos de exportación cumplen ciertos objetivos fiscales, su impacto sobre la rentabilidad y las decisiones de inversión del sector agropecuario requiere un análisis más profundo, especialmente en provincias con menor competitividad relativa.
Se plantea la necesidad de considerar mecanismos de segmentación que contemplen la situación de los pequeños y medianos productores, los más afectados por este tipo de políticas.