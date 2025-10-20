Localizaron en Jujuy a la joven uruguayense que era intensamente buscada

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24 por parte de fuentes oficiales, quedó sin efecto el pedido de localización de la la joven ESPÍNDOLA MELINA AYELÉN, de 21 años.

La joven uruguayense fue localizada en la provincia de Jujuy, en buen estado de salud.

La localización se logró gracias a un trabajo en conjunto y coordinado entre personal de la Jefatura Departamental Uruguay y personal de la Policía de la Provincia de Jujuy.

Comparte esto: Twitter

Facebook

