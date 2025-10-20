Joaquín Benegas Lynch: «No podemos ser indiferentes: el 26 de octubre decidimos el futuro de Argentina»

“El 26 de octubre no podemos ser indiferentes a la votación porque tenemos la oportunidad de que Argentina avance y si Argentina avanza, Entre Ríos avanza. ¡Viva la libertad!”, exhortó, cargado de convicción, el candidato a senador nacional por ALLA, Joaquín Benegas Lynch, en el acto de cierre de campaña que la Alianza La Libertad Avanza realizó este lunes en Gualeguaychú. Los oradores de la jornada fueron el gobernador Rogelio Frigerio, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y los candidatos a legisladores nacionales, Joaquín Benegas Lynch y Andrés Lauman. En el escenario del Club Unión del Suburbio, también estuvieron presentes el resto de los integrantes de la lista 502.

Ante un salón lleno, compuesto por vecinos, simpatizantes y fiscales de las elecciones del domingo, Joaquín Benegas Lynch dijo: “Celebro esta unión. Celebro que los entrerrianos de bien nos abracemos en las ideas de la libertad. Sepan que quienes nos postulamos como candidatos, vamos a ir al Congreso para defender a los laburantes, los de las pymes, los de las empresas que generan trabajo, a los empleados públicos honestos. Tenemos que entender que el Ejecutivo propone y el Congreso es el que dispone. Por eso esta elección es bisagra: hay que poner en esas bancas a diputados y senadores nacionales que realmente estén dispuestos a representar los intereses de los entrerrianos y no los propios”.

“Tenemos razón de estar hartos de la vieja política, hartos de los que solamente están pensando en cómo llegar al Congreso para atornillarse a los asientos y olvidarse de los entrerrianos. Tenemos razón en estar hartos de quienes gobernaron los últimos 20 años, porque fueron máquinas de destrucción de la Argentina, fueron máquinas de generación de pobres; destruyeron la justicia, destruyeron la seguridad, destruyeron nuestra educación y destruyeron nuestra salud, las cuatro funciones del Estado que los gobiernos del presidente Milei y el gobernador Frigerio vienen a restaurar. No es momento de bajar los brazos, es momento de seguir eligiendo esta transformación que nos irá llegando a todos”, finalizó el candidato a senador nacional.

Actividad anterior al cierre de campaña de Gualeguaychú

En la recta final de la campaña rumbo a las elecciones nacionales, los candidatos a senadores por la ALLA, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, desarrollaron actividades en las ciudades de Diamante y Libertador San Martín, donde mantuvieron entrevistas con medios locales, reuniones institucionales y visitas a referentes de la comunidad y el sector productivo.

La jornada comenzó en FM 97.5 de Diamante, medio a través del cual Benegas Lynch y Almeida, informaron a la población sobre las ideas de la libertad, pero también también tomaron nota de las inquietudes de los comunicadores, como sector.

Más tarde, los candidatos fueron recibidos en el Palacio Municipal de Diamante por el intendente, Ezio Hernán Gieco y otras autoridades locales.

Ya en horas del mediodía, la agenda continuó en la ciudad de Libertador San Martín, con una audiencia con al rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP), en la que conversaron sobre el rol de la educación en el progreso del país.

Próximos cierres de campaña de la ALLA en Entre Ríos

Ya se oficializó que la ALLA realizará más cierres de campaña en otros lugares de la provincia: el martes 21, a las 18:30 hs, en el Salón Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de la Benevolenza de Concepción del Uruguay; el miércoles 22, a las 19 hs, en CIRSE en Concordia; y el jueves 23 en Paraná, donde próximamente se anunciará el lugar del encuentro.

