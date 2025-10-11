Orden en las cuentas públicas y eficiencia en el gasto siguen siendo las premisas de la gestión

El encuentro se produjo en el Salón de los Gobernadores y tuvo la particularidad de sumar al senador provincial Rafael Cavagna, quien asistió en representación de la vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores (HCS), Alicia Aluani.

Tras la conclusión, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, comentó que el ejercicio incluyó el habitual «relevamiento de la marcha de todas las acciones en cada ministerio y secretaría» y que el gobernador «dio una devolución de ese seguimiento». «Así se van produciendo ajustes y la puesta en común genera esta sinergia tan necesaria en la gestión», destacó.

El vocero agregó que Frigerio expuso las inquietudes «que recibe a través de sus cuentas en redes sociales y de las visitas en el territorio de la provincia», del mismo modo que brindó «su mirada sobre cómo llegan las acciones del gobierno a los distintos rincones de Entre Ríos».

En cuanto a la dinámica de intercambio del gobernador con sus funcionarios sobre las necesidades de cada área, Boleas remarcó: «Los ejes fueron el seguimiento de la cuestión presupuestaria, la necesidad de optimizar los recursos y de eficientizar el gasto».

Respecto de esto, las instrucciones para cada esfera del Estado entrerriano fueron de «continuar trabajando con énfasis y responsabilidad en el ordenamiento de las cuentas públicas y de obtener el máximo provecho de los recursos invertidos», refirió finalmente el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas.