Ruta 39: Joven de la zona protagonizó un grave vuelco cerca de Caseros

Un nuevo siniestro vial se registró en las primeras horas de este viernes sobre la Ruta Provincial N°39, a unos 500 metros al oeste del acceso a San Justo, en la zona conocida como Tierra Linda.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00, cuando un Ford Fiesta que circulaba por el lugar terminó volcando por causas que se tratan de establecer.

El vehículo, que quedó con sus ruedas para arriba, era conducido por un joven oriundo de Colonia Caseros, quien fue rápidamente asistido por personal de emergencias.

Una ambulancia lo trasladó al Hospital J. J. de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde quedó en observación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Justo y Bomberos Voluntarios de Caseros, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención.

