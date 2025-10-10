Concepción del Uruguay: Falleció Clara Ceferina Vereda (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 09 DE OCTUBRE DEL 2025, SU ESPOSO: SERGIO FUNES, SUS HIJOS: NANCY, MARIA DE LOS ANGELES, MAXIMILIANO, DIEGO, CARLITOS, GRACIELA, MARCELO Y MARÍA, SUS NIETOS: YAQUELINE, TIZIANA, ANGELINA, VALENTINA, GABRIEL, GAEL, ARON, JANA, ISABELLA, BRAIAN, KEVIN, VERÓNICA, EMI Y AYELEN, Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 09 DE OCTUBRE, A LAS 16 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO REIBEL Y 13 DEL NORTE, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE.
